Необычную находку обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего предприятия в Алатауском районе Алматы. Во время сортировки отходов один из работников заметил среди мусора предмет, похожий на охотничье ружье, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), оружие находилось в разобранном виде. Предварительно, это ружье 12-го калибра.

О находке сразу сообщили правоохранителям. На место прибыл патрульный экипаж "Буран-129", после чего к работе подключилась следственно-оперативная группа Управления полиции Алатауского района.

Обнаруженный предмет изъяли и направили на судебно-баллистическую экспертизу. Теперь специалистам предстоит установить его происхождение, принадлежность и техническое состояние, а также выяснить, не использовалось ли оружие при совершении преступлений.

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