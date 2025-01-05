Жительница Алматы убила и расчленила родную сестру
Фото: polisia.kz
В Алматы 2 января 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия сотрудники обнаружили расчлененный труп 68-летней женщины, завернутый в полиэтиленовый пакет. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали Zakon.kz детали происшествия.
Информация об ужасающей находке появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". Также было отмечено, что тело было обнаружено без головы и ног.
Стражи порядка сегодня, 5 января, подчеркнули, что данное преступление раскрыли "по горячим следам".
Как оказалось, 67-летняя женщина на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.
Ее задержали и взяли под стражу.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
В ДП добавили: "Другие обстоятельства устанавливаются".
Днем ранее, 4 января, сообщалось о смертельном ДТП на автодороге Кызылорда – Павлодар. По данным Департамента полиции Улытауской области, в результате аварии погибли три человека.
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