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Происшествия

Жительница Алматы убила и расчленила родную сестру

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 15:28 Фото: polisia.kz
В Алматы 2 января 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия сотрудники обнаружили расчлененный труп 68-летней женщины, завернутый в полиэтиленовый пакет. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали Zakon.kz детали происшествия.

Информация об ужасающей находке появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". Также было отмечено, что тело было обнаружено без головы и ног.

Стражи порядка сегодня, 5 января, подчеркнули, что данное преступление раскрыли "по горячим следам".

Как оказалось, 67-летняя женщина на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.

Ее задержали и взяли под стражу.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В ДП добавили: "Другие обстоятельства устанавливаются".

Днем ранее, 4 января, сообщалось о смертельном ДТП на автодороге Кызылорда – Павлодар. По данным Департамента полиции Улытауской области, в результате аварии погибли три человека.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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