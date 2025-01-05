Жительница Алматы убила и расчленила родную сестру

В Алматы 2 января 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия сотрудники обнаружили расчлененный труп 68-летней женщины, завернутый в полиэтиленовый пакет. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали Zakon.kz детали происшествия.

Информация об ужасающей находке появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". Также было отмечено, что тело было обнаружено без головы и ног.

Стражи порядка сегодня, 5 января, подчеркнули, что данное преступление раскрыли "по горячим следам".

Как оказалось, 67-летняя женщина на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.

Ее задержали и взяли под стражу.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело". Пресс-служба Департамента полиции Алматы

В ДП добавили: "Другие обстоятельства устанавливаются".

Днем ранее, 4 января, сообщалось о смертельном ДТП на автодороге Кызылорда – Павлодар. По данным Департамента полиции Улытауской области, в результате аварии погибли три человека.