Миллионы тенге отдали жители Астаны мошеннику за помощь с квартирами

Астанчане отдали лжеработнику жилищного фонда миллионы тенге в надежде купить квартиры на выгодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшие обратились в столичную полицию. Они заявили, что некий мужчина, представлявшийся работником жилищного фонда, предлагал помощь в очень выгодном приобретении квартиры.

"Большинство жителей столицы, не имея собственного жилья и проживая в арендуемой квартире, соглашались на предложения мошенника. Сумма общего ущерба составляет около 20 млн тенге. Сотрудниками отдела криминальной полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний гражданин", – сообщили в ДП Астаны.

Подозреваемый дал признательные показания, его водворили в изолятор временного содержания.

"Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В ходе расследования установлена причастность задержанного к 10 аналогичным эпизодам", – отметили в полиции.

23 августа полиция Алматы сообщила о задержании мужчины, который обещал поставки машин и мопедов из Китая, взял деньги, но обязательства не исполнил.