Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Миллионы тенге отдали жители Астаны мошеннику за помощь с квартирами

Тенге, деньги, Казахстан, коррупция, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 14:58 Фото: Zakon.kz
Астанчане отдали лжеработнику жилищного фонда миллионы тенге в надежде купить квартиры на выгодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшие обратились в столичную полицию. Они заявили, что некий мужчина, представлявшийся работником жилищного фонда, предлагал помощь в очень выгодном приобретении квартиры.

"Большинство жителей столицы, не имея собственного жилья и проживая в арендуемой квартире, соглашались на предложения мошенника. Сумма общего ущерба составляет около 20 млн тенге. Сотрудниками отдела криминальной полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержан 39-летний гражданин", – сообщили в ДП Астаны.

Подозреваемый дал признательные показания, его водворили в изолятор временного содержания.

"Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В ходе расследования установлена причастность задержанного к 10 аналогичным эпизодам", – отметили в полиции.

23 августа полиция Алматы сообщила о задержании мужчины, который обещал поставки машин и мопедов из Китая, взял деньги, но обязательства не исполнил.

Читайте также

Браконьеры, Павлодар, полиция
Шестерых браконьеров осудили за убийство косуль под Павлодаром
Пассажира не смогли наказать за дебош на борту самолета Аэрофлота
В Астане не смогли наказать пассажира за дебош в самолете "Аэрофлота"
Минздрав, рост травматизма детей связан с погружением родителей в соцсети
Минздрав: Рост травматизма детей связан с погружением родителей в соцсети
Ирина Капитанова
Астана 2024 год Деньги Мошенничество Аресты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Россия выдала Казахстану подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Семья
Молодая жена Курбана Омарова объявила о беременности
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: