В Алматы автомобиль отбросил пешехода на несколько метров: мужчина скончался
ДТП произошло на проспекте Суюнбая, южнее улицы Баянаульская.
Фото: Zakon.kz
По данным видеонаблюдения, пешеход пересекал оживленную дорогу с востока на запад, двигаясь спокойным шагом. В этот момент в южном направлении следовал автомобиль Exit китайского производства. Водитель не успел среагировать и совершил наезд.
Фото: Zakon.kz
Автомобиль сбил мужчину и отбросил его на несколько метров вперед. От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков.
Фото: Zakon.kz
Личность погибшего пока не установлена. По предварительным данным, ему 30–40 лет, он азиатской национальности. Документов при нем обнаружено не было.
Сотрудники дорожной полиции и дознаватели выясняют все обстоятельства происшествия.
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