В Алматы автомобиль отбросил пешехода на несколько метров: мужчина скончался

В Алматы 9 февраля автомобиль сбил пешехода насмерть, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на проспекте Суюнбая, южнее улицы Баянаульская.

Фото: Zakon.kz

По данным видеонаблюдения, пешеход пересекал оживленную дорогу с востока на запад, двигаясь спокойным шагом. В этот момент в южном направлении следовал автомобиль Exit китайского производства. Водитель не успел среагировать и совершил наезд.

Фото: Zakon.kz

Автомобиль сбил мужчину и отбросил его на несколько метров вперед. От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков.

Фото: Zakon.kz

Личность погибшего пока не установлена. По предварительным данным, ему 30–40 лет, он азиатской национальности. Документов при нем обнаружено не было.





Сотрудники дорожной полиции и дознаватели выясняют все обстоятельства происшествия.

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