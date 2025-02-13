22-летний полицейский покончил с собой в Жамбылской области

Сотрудник Департамента полиции Жамбылской области совершил самоубийство в пос. Жасоркен, расположенном в 5 км от Тараза, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 февраля 2025 года, ztb.kz рассказал источник в правоохранительных органах:

"12 февраля на посту ГРЭС сержант полиции УССО, 2003 года рождения, выстрелил себе в голову из табельного пистолета ПМ".

Фото: ztb.kz

За официальным комментарием корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу ДП Жамбылской области, где заявили:

"Начато досудебное расследование по статье доведение до самоубийства. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит".

12 февраля 2025 года стало известно, что сотрудник Департамента полиции Жамбылской области Абай Ушкемпир погиб при исполнении служебных обязанностей.