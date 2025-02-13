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Общество

Нападение с ножом в лифте Астаны: новые данные о состоянии пострадавшего малыша

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:12 Фото: Zakon.kz
На днях казахстанцев шокировал инцидент, произошедший в лифте жилого комплекса в Астане. Тогда подросток напал на пятилетнего ребенка и изрезал ему лицо ножом. Врачи рассказали о перенесенной операции и состоянии пострадавшего, сообщает Zakon.kz.

Так, малыша, получившего множественные резаные раны мягких тканей лица, госпитализировали в отделение челюстной-лицевой хирургии Многопрофильной детской городской больницы №2.

"Ребенка прооперировали, хирурги провели лигирование сосудов для купирования кровотечения". Пресс-служба УОЗ Астаны

На сегодняшний день состояние ребенка стабильное, средней степени тяжести.

"Мальчик активный, получает все необходимое лечение в полном объеме", – заключили специалисты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:12
Подросток напал с ножом на ребенка в лифте в одном из ЖК Астаны
, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 11:12

Напомним, что после первых новостей о нападении стало известно, что подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Позднее депутат Ирина Смирнова в кулуарах Мажилиса отметила, что страшный случай подтверждает необходимость изменений психиатрической службы в стране.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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