Нападение с ножом в лифте Астаны: новые данные о состоянии пострадавшего малыша
Фото: Zakon.kz
На днях казахстанцев шокировал инцидент, произошедший в лифте жилого комплекса в Астане. Тогда подросток напал на пятилетнего ребенка и изрезал ему лицо ножом. Врачи рассказали о перенесенной операции и состоянии пострадавшего, сообщает Zakon.kz.
Так, малыша, получившего множественные резаные раны мягких тканей лица, госпитализировали в отделение челюстной-лицевой хирургии Многопрофильной детской городской больницы №2.
"Ребенка прооперировали, хирурги провели лигирование сосудов для купирования кровотечения". Пресс-служба УОЗ Астаны
На сегодняшний день состояние ребенка стабильное, средней степени тяжести.
"Мальчик активный, получает все необходимое лечение в полном объеме", – заключили специалисты.
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Напомним, что после первых новостей о нападении стало известно, что подросток состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Позднее депутат Ирина Смирнова в кулуарах Мажилиса отметила, что страшный случай подтверждает необходимость изменений психиатрической службы в стране.
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