Футбольные ворота рухнули на ребенка во время тренировки в Астане: что известно

В Астане 9-летний мальчик получил травмы после падения футбольных ворот во время тренировки. Инцидент произошел 10 августа на футбольном поле Казахстанской федерации футбола. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы, во время тренировки мальчик повис на футбольных воротах, после чего конструкция упала на него.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ребенок получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 12 августа 2026 года в полиции.

Ситуацию ранее прокомментировали в Казахстанской федерации футбола. Там сообщили, что происшествие произошло на футбольном поле, которое КФФ предоставила в аренду частной футбольной школе для проведения тренировочного занятия.

"В настоящее время КФФ выясняет все обстоятельства произошедшего и проводит внутреннюю проверку технического состояния объекта и оборудования. Федерация также готова предоставить всю необходимую информацию и содействовать компетентным органам в установлении обстоятельств происшествия", – сообщили 11 августа 2026 года в федерации.

Кроме того, в КФФ выразили поддержку пострадавшему ребенку и его семье.

Ранее сообщалось, что от удара током на автомойке пострадали два молодых казахстанца.