Жителя ЗКО придавило 300-килограммовым рулоном сена
Фото: пресс-служба МЧС РК
16 февраля спасатели МЧС оперативно отреагировали на инцидент в селе Каратобе Западно-Казахстанской области, где 42-летнего мужчину придавило 300-килограммовым рулоном сена, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, прохожий услышал зов пострадавшего о помощи, смог быстро среагировать и вызвать спасателей.
"Спасатели применили специальное оборудование для безопасного освобождения мужчины и после чего передали его сотрудникам скорой помощи. Его здоровью ничего не угрожает". Пресс-служба МЧС РК
Ранее в Жетысуской области водитель застрял на трассе в сломанном автомобиле и попросил о помощи.
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