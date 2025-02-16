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Происшествия

Жителя ЗКО придавило 300-килограммовым рулоном сена

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 13:19 Фото: пресс-служба МЧС РК
16 февраля спасатели МЧС оперативно отреагировали на инцидент в селе Каратобе Западно-Казахстанской области, где 42-летнего мужчину придавило 300-килограммовым рулоном сена, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, прохожий услышал зов пострадавшего о помощи, смог быстро среагировать и вызвать спасателей.

"Спасатели применили специальное оборудование для безопасного освобождения мужчины и после чего передали его сотрудникам скорой помощи. Его здоровью ничего не угрожает". Пресс-служба МЧС РК

Ранее в Жетысуской области водитель застрял на трассе в сломанном автомобиле и попросил о помощи.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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