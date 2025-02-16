Жителя ЗКО придавило 300-килограммовым рулоном сена

16 февраля спасатели МЧС оперативно отреагировали на инцидент в селе Каратобе Западно-Казахстанской области, где 42-летнего мужчину придавило 300-килограммовым рулоном сена, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, прохожий услышал зов пострадавшего о помощи, смог быстро среагировать и вызвать спасателей.

"Спасатели применили специальное оборудование для безопасного освобождения мужчины и после чего передали его сотрудникам скорой помощи. Его здоровью ничего не угрожает". Пресс-служба МЧС РК

Ранее в Жетысуской области водитель застрял на трассе в сломанном автомобиле и попросил о помощи.