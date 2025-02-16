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Происшествия

Огнеборцам Актобе удалось спасти из пожара трех детей и трех взрослых

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 15:36 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актобе в одной из пятиэтажек по улице Есет батыра в квартире на третьем этаже произошел пожар – загорелись домашние вещи, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС по лестничному маршу спасли шесть человек, из которых три ребенка.

"Пожар ликвидирован на малой площади. Пострадавших нет", – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль полыхнул вблизи жилого дома в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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