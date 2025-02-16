Огнеборцам Актобе удалось спасти из пожара трех детей и трех взрослых

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Актобе в одной из пятиэтажек по улице Есет батыра в квартире на третьем этаже произошел пожар – загорелись домашние вещи, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС по лестничному маршу спасли шесть человек, из которых три ребенка. "Пожар ликвидирован на малой площади. Пострадавших нет", – заявили в министерстве. Ранее сообщалось, что легковой автомобиль полыхнул вблизи жилого дома в Астане.

Поделиться новостью