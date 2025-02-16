Огнеборцам Актобе удалось спасти из пожара трех детей и трех взрослых
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актобе в одной из пятиэтажек по улице Есет батыра в квартире на третьем этаже произошел пожар – загорелись домашние вещи, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС по лестничному маршу спасли шесть человек, из которых три ребенка.
"Пожар ликвидирован на малой площади. Пострадавших нет", – заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что легковой автомобиль полыхнул вблизи жилого дома в Астане.
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