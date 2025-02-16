Мужчина в Алматы на чужой машине врезался в столб уличного освещения

ДТП между ул. Первомайская нефтебаза и Таймырская в городе Алматы устроил 16 февраля водитель на чужом автомобиле Hyundai Accent, сообщает Zakon.kz.

Не справившись с управлением, автомобиль сначала выехал на тротуар, а после врезался в сугроб. Но эта преграда не остановила его. Дальше он снес ворота строительного магазина и, врезавшись в мачту уличного освещения, повис на ней.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности на его пути не оказалось пешеходов. Сам водитель тоже не пострадал.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники полиции задержали его и, как позже стало известно, этот автомобиль не принадлежит ему. По предварительным данным, владелец машины зашел в магазин за покупками, а в это время якобы сосед сел за руль его авто и уехал.

Фото: Zakon.kz

Мужчина доставлен на медицинское освидетельствование для определения степени алкогольного опьянения. Также на месте происшествия выяснилось, что хозяин автомобиля, предположительно, находился в нетрезвом состоянии. При осмотре автомобиля на его заднем сиденье лежала распитая бутылка водки.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и криминалисты, которым предстоит разобраться, кем они друг другу приходятся и имеет ли место употребление ими алкоголя.

Также в Алматы 13 февраля произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.