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Происшествия

Обрушение шахты в области Улытау: найдены тела работников рудника

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 03:50 Фото: Zakon.kz
Ночью 18 февраля обнаружены тела шести работников рудника "Жомарт", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, их личности устанавливают. В настоящее время проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Продолжается поиск седьмого человека.

"На месте работает группировка сил и средств МЧС Казахстана", – говорится в сообщении ведомства.

В области Улытау 17 февраля произошло обрушение горной массы на руднике "Жомарт". Сразу же по поручению премьер-министра Олжаса Бектенова была создана специальная Комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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