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Происшествия

О задержании еще одного казахстанца заявил КНБ

О задержании еще одного казахстанца заявил КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 09:48 Фото: gov.kz
6 февраля 2025 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Шымкенту при координации органов прокуратуры ликвидирована нарколаборатория, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 февраля, заявили в пресс-службе КНБ.

"При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 кг наркотического средства "альфа-PVP", 500 л прекурсоров и лабораторное оборудование", – говорится в релизе, распространенном в пятницу.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса РК.

Иная информация, как пояснили в КНБ, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

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12 февраля 2025 года КНБ заявил о задержании жителя Абайской области. Подробнее об этом можете прочитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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