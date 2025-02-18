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Происшествия

Дерзкую квартирную кражу раскрыли в Караганде

расследование, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 22:44 Фото: polisia.kz
В Караганде сотрудники Октябрьского отдела полиции оперативно раскрыли кражу из квартиры 33-летней местной жительницы, уехавшей в гости, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники, воспользовавшись отсутствием хозяйки, проникли в ее жилище и похитили кухонный гарнитур и телевизор, причинив ущерб на сумму 430 тыс. тенге.

"Примечательно, что дерзкое преступление было совершено средь бела дня, однако никто из соседей не заметил подозрительных лиц, выносивших крупногабаритное имущество. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался 24-летний житель соседнего двора". Пресс-служба ДП Карагандинской области

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи чужого имущества.

В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Казахстане раскрыты крупные финансовые преступления.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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