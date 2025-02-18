Еще одна массовая авария произошла в Алматы

19 февраля в Алматы на улице Жансугурова, не доезжая улицы Иссык-Кульская, случилось массовое ДТП, сообщает Zakon.kz.

Mercedes-Benz B-Class двигался по улице Жансугурова в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

Из-за тумана и гололеда в какой-то момент водитель не справился с управлением, из-за чего машина выехала на полосу встречного движения, где Mercedes лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Cobalt.

Фото: Zakon.kz

Затем, по инерции, Chevrolet столкнулся в Toyota Camry.

Фото: Zakon.kz

В ДТП пострадал водитель Chevrolet. Его госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции совместно с сотрудниками службы спасения в данное время разбирают завалы на месте аварии и выясняют причины ДТП.

Фото: Zakon.kz

В результате улица Жансугурова была временно заблокирована, однако полицейским уже удалось восстановить движение.

Ранее сообщалось, что крупная авария с участием трех автомобилей произошла в Алматы.