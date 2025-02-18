Еще одна массовая авария произошла в Алматы
Mercedes-Benz B-Class двигался по улице Жансугурова в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
Из-за тумана и гололеда в какой-то момент водитель не справился с управлением, из-за чего машина выехала на полосу встречного движения, где Mercedes лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Cobalt.
Фото: Zakon.kz
Затем, по инерции, Chevrolet столкнулся в Toyota Camry.
Фото: Zakon.kz
В ДТП пострадал водитель Chevrolet. Его госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
Сотрудники дорожной полиции совместно с сотрудниками службы спасения в данное время разбирают завалы на месте аварии и выясняют причины ДТП.
Фото: Zakon.kz
В результате улица Жансугурова была временно заблокирована, однако полицейским уже удалось восстановить движение.
Ранее сообщалось, что крупная авария с участием трех автомобилей произошла в Алматы.