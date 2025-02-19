Крупный пожар вспыхнул в Алматы около Сайрана

В Алматы утром 19 февраля загорелся склад около озера Сайран, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, в 8:26 силы и средства направили по повышенному рангу в Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, 15а.

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Прибывшие на место через 5 минут пожарные установили, что горит складское помещение с переходом на крышу трехэтажного административного здания.

"Для обеспечения бесперебойной подачи воды задействован пожарный автопоезд, создан оперативный штаб, введены стволы на тушение и защиту административного здания, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды", – сообщили в ДЧС.

Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением.

16 февраля пожарные Алматы тушили склад на рынке в Алатауском районе. 15 февраля крупный пожар разгорелся на рынке строительных материалов в Каскелене.