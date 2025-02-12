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Происшествия

Полицейские через соцсети нашли дилера с наркотиками стоимостью 30 миллионов тенге

наркотики нашли в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 19:09 Фото: polisia.kz
В Атырау изъяли более 500 доз наркотиков у жителя другого региона, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области задержали 30-летнего жителя Актобе, который распространял наркотики из своего дома. Его выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

"При обыске у подозреваемого изъято более 500 доз синтетического наркотика альфа-PVP общей стоимостью 30 млн тенге. Задержанный пояснил, что одну дозу он планировал сбыть за 60 тыс. тенге", – рассказали в полиции.

Следствие установило, что мужчина приехал в Атырау с целью трудоустройства в интернет-магазин, занимающийся продажей и распространением синтетических наркотиков через Telegram.

По решению следственного суда подозреваемый арестован на два месяца, в отношении него ведется досудебное расследование.

Ранее КНБ показал изъятое у "владельца" нарколаборатории.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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