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Происшествия

Взрыв прогремел в Алматы

спасатели Алматы на месте взрыва, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 14:43 Фото: ДЧС Алматы
В мкр Шапагат в Алматы 2 июня 2025 года прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz,

Момент взрыва попал на уличные камеры наблюдения. Видео распространяют в соцсетях.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, в результате чрезвычайного происшествия произошло обрушение конструкций частного дома, 1980 года постройки.

кинолог с собакой на месте взрыва в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 14:43

Фото: ДЧС Алматы

Предварительная причина – вспышка газовоздушной смеси, без последующего горения дома.

спасатели Алматы разбирают руины дома после взрыва, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 14:43

Фото: ДЧС Алматы

"В 13:55 во время разбора конструкций дома по адресу ул. Биянху мкр Шапагат Алатауского района найдено тело гр. К. 1949 г.р. Развернута работа оперативного штаба, задействованы силы и средства местных исполнительных органов, ДЧС, кинологические службы и спасатели Республиканского оперативно спасательного отряда МЧС, Службы Спасения 109 города Алматы, Центра медицины катастроф, также службы взаимодействия города", – сообщили в ДЧС.

пожарные в штабе на месте взрыва дома в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 14:43

Фото: ДЧС Алматы

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает оперативно-следственная группа.

психолог работает на месте взрыва в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 14:43

Фото: ДЧС Алматы

30 мая 2025 года в Кульсары Атырауской области на автозаправке произошел взрыв, в результате два человека погибли и 14 пострадали.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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