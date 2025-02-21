Казахстанка, летевшая из Алматы в Дубай, заявила о краже денег из ее чемодана

Полиция на транспорте расследует возможную кражу денег из чемодана казахстанки, летевшей рейсом Алматы – Дубай, сообщает Zakon.kz.

Видео с описанием ситуации появилось в соцсетях. Женщина утверждает, что они приехали в аэропорт Алматы за три часа до рейса. И, предполагая, что серых чемоданов будет много, пометили свой – лентой перевязали бегунки на молнии. А по прилету в Дубай обнаружили, что этой ленты нет, чемодан кто-то открывал и оттуда пропали деньги.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте отреагировали на видео.

"По факту кражи Департаментом полиции на транспорте начато досудебное расследование. В настоящее время все обстоятельства выясняются", – сказано в сообщении.

В конце 2024 года стало известно, что в Алматы обокрали пациентку в машине скорой помощи, подозреваемым оказался фельдшер.