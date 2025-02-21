#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.76
521.7
5.63
Происшествия

Казахстанка, летевшая из Алматы в Дубай, заявила о краже денег из ее чемодана

Казахстанка заявила о краже денег из ее чемодана, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 16:28 Фото: pixabay
Полиция на транспорте расследует возможную кражу денег из чемодана казахстанки, летевшей рейсом Алматы – Дубай, сообщает Zakon.kz.

Видео с описанием ситуации появилось в соцсетях. Женщина утверждает, что они приехали в аэропорт Алматы за три часа до рейса. И, предполагая, что серых чемоданов будет много, пометили свой – лентой перевязали бегунки на молнии. А по прилету в Дубай обнаружили, что этой ленты нет, чемодан кто-то открывал и оттуда пропали деньги.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте отреагировали на видео.

"По факту кражи Департаментом полиции на транспорте начато досудебное расследование. В настоящее время все обстоятельства выясняются", – сказано в сообщении.

В конце 2024 года стало известно, что в Алматы обокрали пациентку в машине скорой помощи, подозреваемым оказался фельдшер.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО
Происшествия
11:36, Сегодня
Убийство 20-летней давности раскрыли в ВКО
Бригада монтеров пострадала при взрыве в Петропавловске
Происшествия
22:45, 20 февраля 2025
Бригада монтеров пострадала при взрыве в Петропавловске
Две мини-теплицы для выращивания наркотических растений обнаружили в ВКО
Происшествия
22:06, 20 февраля 2025
Две мини-теплицы для выращивания наркотических растений обнаружили в ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: