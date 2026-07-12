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События

Летевший в Дубай самолет из Астаны развернули в небе и вернули в Казахстан

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 10:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Самолет Air Astana, выполнявший рейс из Астаны в Дубай, утром 12 июля 2026 года был вынужден вернуться в аэропорт вылета на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Еще один рейс из Алматы в Дубай авиакомпания отменила, сообщает Zakon.kz.

Air Astana сообщила об изменениях в расписании рейсов в Дубай из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Рейс KC205, вылетевший из Астаны 12 июля в 07:10, не долетел до пункта назначения. После вылета самолет развернулся и возвращается в аэропорт Астаны.

Кроме того, отменен рейс KC897 Алматы – Дубай, который должен был вылететь в 08:50.

Пассажирам отмененного рейса обещают полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения.

В авиакомпании отметили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и решают вопросы вывоза пассажиров. О дальнейших изменениях в расписании рейсов обещают сообщить дополнительно.

Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своих рейсов, поскольку возможны новые изменения времени вылета и прилета.

США и Иран вновь обменялись ударами в ночь на 12 июля. Поводом, по версии Тегерана, стало прохождение контейнеровоза по "несанкционированному маршруту".

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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