Почему казахстанский подросток три года скрывал насилие со стороны брата

Стали известны причины, по которым 14-летний казахстанец молчал о насилии со стороны двоюродного брата, сообщает Zakon.kz.

Старшая сестра подростка в произошедшем винит себя, передает "Первый канал Евразия". Она замечала, что братишка стал замкнутым, перестал развиваться и почти ни с кем не разговаривает, но не придала этому значения.

"Насильник три года издевался над моим братом, говорил, что если он кому-то расскажет, то меня и его он похоронит заживо. Он и к нашей сестре приставал несколько раз, но она пошла учиться в интернат, и это ее спасло", – рассказала девушка.

Две сестры и брат после смерти отца в 2020 году оказались в семье опекуна, родного дяди, сын которого и издевался над мальчиком. Как рассказывает девушка, взрослые знали обо всем, но ничего не сделали.

"Издевательства начались через год после того, как мы попали в семью родного дяди. Тогда брату было всего 11 лет. Один раз после изнасилования он вышел из комнаты и увидел опекунов. Он все им рассказал, но в ответ они избили его и сказали, что у него нет доказательств", – поделилась ужасающими подробностями сестра подростка.

После этого опекун мальчика не выпускал его из дома без диктофона. Когда подросток возвращался, тот прослушивал запись, чтобы знать, о чем он говорил на улице.

Уголовное производство возбудили 19 февраля, только после того, как к делу подключились адвокаты. Сейчас тот самый двоюродный брат пострадавшего под следствием.

А в городе Актау похитили и изнасиловали 18-летнего юношу, имеющего инвалидность с детства.