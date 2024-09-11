Усилить контроль за питанием школьников предложила депутат после отравления в Мангистау

Депутат Мажилиса Парламента РК Наталья Дементьева высказалась о массовом отравлении школьников в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Свой депутатский запрос она адресовала заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой.

"Мы обеспокоены ситуацией в Мангистауской области. Премьер-министр взял данное событие под свой контроль и обязал провести проверку санитарно-эпидемиологической службы в школьных столовых. Со стороны членов фракции партии Amanat данный вопрос постоянно поднимается. Но и представители ответственных ведомств, и местные исполнительные органы проявляют халатность", – заявила Наталья Дементьева.

Она отметила, что санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) не могла регулярно проверять школьные столовые. Из-за моратория на проверки малого и среднего бизнеса пункты питания долгое время не подвергались проверкам. Но так как мораторий уже не действует, необходимо обеспечить регулярное обследование школьных столовых санитарно-эпидемиологической службой.

По словам депутата, должен быть усилен контроль качества и срока годности пищевых продуктов, поставляемых в школьные столовые, предусмотрена ответственность СЭС. Госорганы должны обеспечить прозрачность информации о поставляемой продукции.

"Эти меры должны регулироваться на уровне правительства и включать дополнительные требования к системе ветеринарного контроля", – подчеркнула Наталья Дементьева.

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