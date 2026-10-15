Меньше риска или больше пробок: зачем в Алматы активно убирают правоповоротные съезды

В Алматы меняют схемы движения на некоторых перекрестках. Водители больше не смогут поворачивать направо по отдельным съездам, не дожидаясь разрешающего сигнала светофора. Зачем понадобились такие серьезные изменения и как они отразятся на дорожной ситуации, – в материале Zakon.kz.

Изменения затрагивают и другие перекрестки, включая Сатпаева – Назарбаева и Сатпаева – Сейфуллина. Новая разметка не так давно появилась и на улице Сейфуллина между Тимирязева и Сатпаева, напротив одного из ТРЦ. На этом месте будет установлен светофор с пешеходным переходом и островком безопасности.

В соцсетях нововведение уже вызвало споры. Некоторые автомобилисты подозревают, что таким образом горожан постепенно подталкивают пересесть на общественный транспорт. Впрочем, в акимате Алматы объясняют изменения другой причиной – безопасностью пешеходов и велосипедистов.

"Отдельные правоповоротные съезды увеличивают площадь перекрестка, удлиняют пешеходные переходы и создают дополнительные точки пересечения транспортных потоков. К примеру, на перекрестке Сатпаева – Назарбаева ранее было три таких съезда и шесть дополнительных конфликтных точек, а длина отдельных пешеходных переходов достигала 70 метров. После реконструкции перекресток станет компактнее, переходы короче, появится дополнительное пешеходное пространство и непрерывная велоинфраструктура", – сообщили в пресс-службе акимата города Алматы.

При этом полностью запрещать поворот направо не планируют. Автомобилистам придется выполнять маневр по измененной схеме и ориентироваться на сигналы светофора. Власти также обещают следить за ситуацией после введения новшества.

"Меняется только схема выполнения маневра. После завершения работ будет проводиться мониторинг транспортной ситуации. При необходимости режимы работы светофоров будут корректироваться с учетом фактического трафика", – сообщили в пресс-служба акимата.

Автоэксперт Алексей Алексеев считает, что у такого решения есть и обратная сторона. По его мнению, нет убедительных оснований полагать, что именно эти съезды стали местом массовых наездов на пешеходов.

"При изменении организации движения важно учитывать не только потенциальные риски, но и реальную аварийную статистику. Опасность там действительно есть, но она не выше, чем на обычных нерегулируемых переходах", – сказал автоэксперт.

Алексеев обращает внимание не только на возможные заторы, но и на их последствия для окружающей среды. Если автомобили будут дольше ожидать разрешающего сигнала, время работы двигателей на перекрестках увеличится.

"Если раньше автомобили могли проезжать беспрепятственно, то теперь им придется ждать. Машины буду стоять на светофоре и дымить. Это будет влиять на общую экологию города. В результате концентрация выхлопных газов на таких перекрестках может увеличиться", – считает Алексеев.

При этом Алексеев не отрицает важность повышения безопасности дорожного движения. Однако, по его мнению, для этого есть и другие способы, которые не создают дополнительных препятствий для транспорта.

"Можно создавать искусственные неровности на перекрестках, сужать проезжую часть, чтобы водители снижали скорость. Это инженерные методы, которые помогают сделать движение безопаснее. А убирать правые съезды, которые были удобны людям, – спорное решение", – резюмировал эксперт.

В итоге эффективность изменений покажет практика. Если переходы действительно станут безопаснее, а перекрестки не превратятся в дополнительные точки заторов, нововведение сможет оправдать себя. Но если время ожидания вырастет, а пробки станут длиннее, у автомобилистов появится еще один повод вспомнить времена, когда правоповоротный съезд был проще, чем поиск свободного ряда.