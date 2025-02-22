Пьяный лихач пытался скрыться от полицейских в Шымкенте

В ночь на 21 февраля водитель автомобиля ВАЗ-21103 проигнорировал требование стражей порядка остановиться и продолжил опасное движение, пытаясь скрыться, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД страны, мужчина создавал аварийные ситуации. Он представлял реальную угрозу для здоровья и жизни не только автомобилистов, но и пешеходов. Совершая резкие маневры и нарушая правила приоритетности, он семь раз проехал на красный сигнал светофора и выехал на встречную полосу, рискуя столкновением с другими авто.

Результаты медицинского освидетельствования подтвердили подозрение инспекторов о нетрезвом состоянии задержанного. Так, опасный водитель получил сразу 14 административных протоколов, взят под административный арест и лишен прав на семь лет.

А вечером 21 февраля в ДТП с участием городского автобуса в Астане пострадали 15 человек.