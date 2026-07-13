В аэропорту Астаны может сработать пожарная тревога: в чем причина
Фото: unsplash
Международный аэропорт Астаны предупредил пассажиров о проведении плановых профилактических работ в Терминале 2, сообщает Zakon.kz.
В администрации воздушной гавани заявили, что сегодня, 13 июля 2026 года, с 13:00 до 17:00 специалисты будут обслуживать и очищать датчики системы автоматической пожарной сигнализации:
"В связи с этим в указанный период возможны кратковременные срабатывания пожарной сигнализации".
Поэтому пассажиров, сотрудников и арендаторов попросили с пониманием отнестись к проводимым работам и учитывать эту информацию при нахождении в терминале. В аэропорту также принесли извинения за возможные временные неудобства.
Немного ранее в пресс-службе Министерства транспорта поделились хорошей новостью: Казахстан и Турцию свяжут новые ежедневные авиарейсы.
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