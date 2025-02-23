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Происшествия

Пожар произошел в самолете, летевшем из Астаны в Актау

пожар произошел в самолете рейсом Астана – Актау, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 15:52 Фото: pixabay
23 февраля 2025 года во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана – Актау в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в FlyArystan, пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании.

"На борту находилось 182 пассажира. Самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме. Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств", – говорится в сообщении.

Рейс перенесен на 17:10 по времени Астаны.

В компании также отметили, что все пассажиры имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств.

Ранее сообщалось, что коммунальная авария в аэропорту Алматы попала на видео.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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