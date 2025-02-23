Крупный пожар на складе в Алматы локализовали: кадры с места ЧП
Фото: МЧС РК
В Алматы 23 февраля локализовали пожар на складе, расположенном по улице Толе би в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в МЧС Казахстана.
"Принятыми мерами пожар был локализован на площади 280 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня на соседний мебельный цех и СТО", – говорится в сообщении.
Позже стало известно, что силами МЧС проведен разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания.
Пожар ликвидирован, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что прибывшие на место пожарные работали по повышенному рангу.
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