Пожар на складах в Алматы локализовали
Фото: ДЧС Алматы
Пожар на складе близ алматинской барахолки локализован, сообщает Zakon.kz.
Пожар удалось локализовать спустя более чем 2 часа – в 9:45, площадь пожара составила 2250 кв. м.
Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса,12 августа в 07:16 начался пожар в складских помещениях ангарного типа в Жетысуском районе по ул. Москвина, 7В.
По состоянию на 9:25 в тушении пожара участвовало более 100 человек.
На складах горели канцелярские принадлежности и аксессуары для сотовых телефонов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript