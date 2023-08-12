Пожар на складах в Алматы локализовали

Пожар на складе близ алматинской барахолки локализован, сообщает Zakon.kz.

Пожар удалось локализовать спустя более чем 2 часа – в 9:45, площадь пожара составила 2250 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса,12 августа в 07:16 начался пожар в складских помещениях ангарного типа в Жетысуском районе по ул. Москвина, 7В.

По состоянию на 9:25 в тушении пожара участвовало более 100 человек.









На складах горели канцелярские принадлежности и аксессуары для сотовых телефонов.

