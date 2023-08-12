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Пожар на складах в Алматы локализовали

пожар Алматы Фото: ДЧС Алматы
Пожар на складе близ алматинской барахолки локализован, сообщает Zakon.kz.

Пожар удалось локализовать спустя более чем 2 часа – в 9:45, площадь пожара составила 2250 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса,12 августа в 07:16 начался пожар в складских помещениях ангарного типа в Жетысуском районе по ул. Москвина, 7В.

По состоянию на 9:25 в тушении пожара участвовало более 100 человек.



На складах горели канцелярские принадлежности и аксессуары для сотовых телефонов.

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Мухит Турсынали
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