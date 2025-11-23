2500 кв. м: крупный пожар на складе в Алматы потушили

В Алматы потушили пожар в двухэтажном складе в Жетысуском районе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 23 ноября 2025 года, пожар ликвидирован на площади 2500 кв. м. "Пострадавших нет. Принятыми мерами удалось отстоять от огня значительную часть товарно-материальных ценностей предпринимателей". МЧС РК Напомним, сегодня, 23 ноября, утром крупный пожар охватил двухэтажный склад в Жетысуском районе Алматы.

