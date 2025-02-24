Мужчина подрался и чуть не зарезал себя в кафе Петропавловска

Посетители кафе в Петропввловске затеяли драку, которая едва не закончилась суицидом. Чтобы успокоить разбушевавшегося мужчину, приставившего себе нож к горлу, на место прибыл начальник полиции города, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, около 7:00 в одном из увеселительных заведений города столкнулись двое нетрезвых посетителей. Дежурившие поблизости сотрудники полиции вывели дебоширов из помещения. К одному из них пришлось применить приемы самбо и надеть наручники.

Второй, находясь во взвинченном состоянии, приставил себе к горлу нож и стал угрожать самоубийством.На место происшествия направили подкрепление, также прибыл начальник городского управления полиции Марат Жумалиев.

Уже имея опыт действий в различных критических ситуациях, он вступил в переговоры с дебоширом, сумел успокоить его, после чего тот бросил нож и сел в служебный автомобиль.

Оба задержанных мужчины сейчас отбывают пять суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Остальные их действия получат отдельную правовую оценку.

Ранее в Алматы пьяные дебоширы устроили потасовку с сотрудниками СОБР.

