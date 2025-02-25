#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
502.89
527.03
5.71
Происшествия

Мужчина из ревности регулярно избивал односельчанина в СКО

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 06:18 Фото: pexels
В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области арестовали мужчину. Он регулярно избивал односельчанина из ревности к бывшей сожительнице, сообщает Zakon.kz.

Прежде судимого 41-летнего жителя Кызылжарского района подозревают в нанесении побоев односельчанину на почве взаимоотношений с бывшей сожительницей. Суд поместил подозреваемого в изолятор временного содержания.

Теперь потерпевший защищен от продолжения конфликта. За прошлый год в Северо-Казахстанской области поместили под стражу в связи с фактами семейно-бытового насилия шесть человек.

Всего за 2024 год в области зарегистрировали 437 уголовных правонарушений по фактам побоев, причинения легких телесных повреждений. А с начала 2025 года по данным статьям зарегистрировано более 40 уголовных дел, из них 19 дел в сфере семьи и быта.

Ранее сообщалось, что полиция расследует издевательство над школьником в Семее.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В Таразе искали бомбы сразу в пяти медучреждениях
Происшествия
08:10, Сегодня
В Таразе искали бомбы сразу в пяти медучреждениях
Мужчина угрожал зарезать себя в ходе конфликта в кафе Петропавловска
Происшествия
03:20, 25 февраля 2025
Мужчина угрожал зарезать себя в ходе конфликта в кафе Петропавловска
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: