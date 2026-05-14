События

Ревность обернулась кошмаром: казахстанец лишил ноги сожительницу

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 11:12 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Мужчина из ревности чуть не убил и покалечил сожительницу в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 14 мая 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Павлодарской области, между парой длительное время случались конфликты на почве ревности. В январе 2025 года очередная ссора закончилась трагедией – мужчина, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на женщину и прижал ее к стене павильона.

В результате женщина получила тяжелейшие травмы, опасные для жизни, в том числе множество переломов, ей также ампутировали ногу.

Следователь, осуществляя предварительное расследование, установил все обстоятельства происшествия, собрал и закрепил доказательства, подтверждающие характер и механизм совершенного деяния. В ходе следственных действий были допрошены свидетели, проведены необходимые судебные экспертизы, а также изучены записи камер видеонаблюдения.

"В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал, заявив, что нажал на педаль газа рефлекторно. Однако полученные доказательства в своей совокупности позволили сделать вывод об умышленном характере действий подозреваемого. Эксперты также установили, что автомобиль находился полностью в исправном состоянии", – сообщили в ДП Павлодарской области.

Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу потерпевшей материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

Похожий случай произошел в Семее. В том случае жертва не выжила. Мужчину посадили на 9,5 года.

