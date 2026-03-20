Пешком 4 км: отважную женщину наградили в Павлодарской области

Жительница Павлодарской области Мария Бедрина получила благодарственное письмо и памятный подарок. сообщает Zakon.kz.

Ранее в Казнете стало популярным видео, где женщина выводит колонну авто из снежного плена. Автор ролика показала, как машина пробиралась сквозь метель, двигаясь за силуэтом впереди. Пользователи Сети задавали по большей части лишь один вопрос: как себя чувствует героиня. В комментариях отметилась дочка Марии, уточнив, что с мамой все хорошо.

И вот в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области состоялось чествование Марии Бедриной, проявившей гражданскую ответственность в экстремальной ситуации. Об этом передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

"За неравнодушие и оказанную помощь людям во время сильной метели на автодороге "Аксу – Павлодар" начальник ДЧС области Рустамбек Амрин вручил Марии Бедриной благодарственное письмо и памятный подарок", – говорится в сообщении.

Помощь спасателей потребовалась на трассе Алматы – Екатеринбург, где в результате ДТП водитель застрял в искореженной машине.