#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
482.32
553.37
5.63
Общество

Пешком 4 км: отважную женщину наградили в Павлодарской области

Павлодарская область, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 07:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
Жительница Павлодарской области Мария Бедрина получила благодарственное письмо и памятный подарок. сообщает Zakon.kz.

Ранее в Казнете стало популярным видео, где женщина выводит колонну авто из снежного плена. Автор ролика показала, как машина пробиралась сквозь метель, двигаясь за силуэтом впереди. Пользователи Сети задавали по большей части лишь один вопрос: как себя чувствует героиня. В комментариях отметилась дочка Марии, уточнив, что с мамой все хорошо.

И вот в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области состоялось чествование Марии Бедриной, проявившей гражданскую ответственность в экстремальной ситуации. Об этом передает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям страны.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"За неравнодушие и оказанную помощь людям во время сильной метели на автодороге "Аксу – Павлодар" начальник ДЧС области Рустамбек Амрин вручил Марии Бедриной благодарственное письмо и памятный подарок", – говорится в сообщении.

Помощь спасателей потребовалась на трассе Алматы – Екатеринбург, где в результате ДТП водитель застрял в искореженной машине.

Алия Абди
