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Происшествия

Жители Алматы сравнили стройку нового дома с землетрясением

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строительная спецтехника, строительный кран , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 05:15 Фото: Zakon.kz
Из-за начавшегося строительства нового объекта, ежедневно дома в спальном районе Алматы трясет, как при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Со слов жителей частного сектора, они опасаются, что их дома могут рухнуть из-за постоянных вибраций. На соседнем участке затеяли грандиозную стройку, передает "КТК".

По словам предпринимателя, совсем скоро там появится новая высотка с жилыми, коммерческими и административными помещениями. Но в управлении градостроительного контроля заявили, что подобного разрешения не давали. И в ближайшее время на объект нагрянут инспекторы с проверкой.

"По результатам проверки будут приняты административные меры и выдано предписание на приостановление строительно-монтажных работ и устранение допущенных нарушений", – сказал главный специалист управления градостроительного контроля города Алматы Дархан Тайсаринов.

Чиновники обещают остановить стройку, но до устранения нарушений. Местных жителей это не устраивает. Они не желают соседства с новой высоткой.

Также в городе Алматы опровергли слухи о бесплатных проездных ONAY.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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