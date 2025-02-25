Жесткое избиение мальчика в Семее: детский омбудсмен сделала заявление

Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева 25 февраля сообщила, что с акимом области Абай Бериком Уали обсудила факт избиения мальчика в Семее, передает Zakon.kz.

По ее словам, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка.

"Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете. С семьями, находящимися в подобной ситуации, необходимо проводить комплексную работу, в частности через центры поддержки семьи, которые в соответствии с принятым законом должны открыться во всех районах страны. В области Абай на сегодняшний день такой центр открыт только в одном районе, необходимо открыть еще в 10 районах и двух городах, в том числе в городе Семее. Поэтому с акимом обсудили также вопросы открытия центров поддержки семьи и увеличения числа сотрудников органов опеки в соответствии с законом, а также качество реализации единой программы воспитания, которая была введена в школы страны в сентябре", – написала Закиева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в настоящее время ведутся следственные действия, состоялась городская комиссия по делам несовершеннолетних.

В областном управлении образования Zakon.kz сообщили, что решением комиссии по защите прав несовершеннолетних участников рекомендовали к направлению в спецшколу.

Ранее сообщалось, что полиция расследует издевательство над школьником в Семее. Позже в ДП области Абай заявили, что подростковый конфликт взят под особый контроль.

