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Общество

Жесткое избиение мальчика в Семее: детский омбудсмен сделала заявление

Дети, ребенок плачет, детский сад, дошкольный возраст, абьюз, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 20:07 Фото: freepik
Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева 25 февраля сообщила, что с акимом области Абай Бериком Уали обсудила факт избиения мальчика в Семее, передает Zakon.kz.

По ее словам, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка.

"Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете. С семьями, находящимися в подобной ситуации, необходимо проводить комплексную работу, в частности через центры поддержки семьи, которые в соответствии с принятым законом должны открыться во всех районах страны. В области Абай на сегодняшний день такой центр открыт только в одном районе, необходимо открыть еще в 10 районах и двух городах, в том числе в городе Семее. Поэтому с акимом обсудили также вопросы открытия центров поддержки семьи и увеличения числа сотрудников органов опеки в соответствии с законом, а также качество реализации единой программы воспитания, которая была введена в школы страны в сентябре", – написала Закиева на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в настоящее время ведутся следственные действия, состоялась городская комиссия по делам несовершеннолетних. 

В областном управлении образования Zakon.kz сообщили, что решением комиссии по защите прав несовершеннолетних участников рекомендовали к направлению в спецшколу. 

Ранее сообщалось, что полиция расследует издевательство над школьником в Семее. Позже в ДП области Абай заявили, что подростковый конфликт взят под особый контроль.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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