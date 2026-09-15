#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
447.8
516.76
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+29°
$
447.8
516.76
5.3
Происшествия

Угон автомобиля в Алматы закончился жестким массовым ДТП и угрозой взрыва

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
В Алматы угон автомобиля обернулся жестким массовым дорожно-транспортным происшествием (ДТП), угрозой взрыва и серьезными травмами подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел днем 15 сентября 2026 года в микрорайоне Шанырак-1. Автомобиль Nissan Cefiro стоял возле частного дома. Неизвестный человек вскрыл его, завел и уехал. Спустившись по улице Утемисова до улицы вдоль БАКа, автомобиль повернул направо и двигался в восточном направлении. Но далеко он не уехал.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:45

Фото: Zakon.kz

Двигаясь по крайней левой полосе, водитель резко вывернул вправо – и на полном ходу влетел в медленно двигавшиеся автомобили. Там была небольшая пробка из-за пешеходного перехода, и Nissan на полном ходу протаранил Mitsubishi Montero, затем по цепной реакции в аварии пострадали еще Toyota Camry, Lada Priora, Toyota Scion XD, "Газель".

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:45

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП угонщик сильно пострадал. По предварительной версии, у него переломы рук и ног.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:45

Фото: Zakon.kz

Помимо медиков и полиции вызывать пришлось и пожарных. В Mitsubishi Montero Sport находился газовый баллон, который оборвало после мощного удара, и тот упал на проезжую часть.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:45

Фото: Zakon.kz

Из баллона сочился газ. Чтобы автомобили не полыхнули, вызвали пожарных, которые устранили угрозу.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:45

Фото: Zakon.kz

Бригада скорой помощи госпитализировала водителей Nissan и Mitsubishi Montero.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:45

Фото: Zakon.kz

Другие участники этого ДТП утверждали, что от подозреваемого исходил очень стойкий запах алкоголя.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:45

Фото: Zakon.kz

Позже на место ДТП пришел хозяин угнанного автомобиля. Ему показали фотографию предположительного угонщика. Автовладелец его узнал, поскольку видел мужчину бродившим по району.

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 15:45

Фото: Zakon.kz

В ночь на 10 сентября в Алматы в серьезное ДТП попал Hyundai Veloster. Автомобиль на полном ходу врезался в бетонный отбойник, по пути сбив дорожный знак.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Жесткое массовое ДТП на проспекте Рыскулова в Алматы
09:26, 13 февраля 2025
Жесткое массовое ДТП произошло в Алматы
ДТП в Алматы
09:10, 31 августа 2026
Машину нового такси разбили в жестком ДТП в Алматы
Жесткое массовое ДТП в Алматы: два человека в больнице, а виновник скрылся
01:29, 24 февраля 2025
Жесткое массовое ДТП в Алматы: пострадали два человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Астанов на презентации в клубе
17:02, Сегодня
Игрок сборной Казахстана и "Ордабасы" Астанов восстановился перед матчами Лиги наций
Гонка с раздельным стартом на шоссе
16:47, Сегодня
Лучшие велогонщики Казахстана не выступят на чемпионате мира из-за Азиады
Ген-директор &quot;Динамо&quot; рассказал о восстановлении Бахтиёра Зайнутдинова
16:44, Сегодня
Генеральный директор "Динамо" рассказал о сроках восстановления Бахтиёра Зайнутдинова
Шара Буллет
16:34, Сегодня
Шара Буллет может возглавить турнир UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: