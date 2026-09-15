Угон автомобиля в Алматы закончился жестким массовым ДТП и угрозой взрыва

В Алматы угон автомобиля обернулся жестким массовым дорожно-транспортным происшествием (ДТП), угрозой взрыва и серьезными травмами подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел днем 15 сентября 2026 года в микрорайоне Шанырак-1. Автомобиль Nissan Cefiro стоял возле частного дома. Неизвестный человек вскрыл его, завел и уехал. Спустившись по улице Утемисова до улицы вдоль БАКа, автомобиль повернул направо и двигался в восточном направлении. Но далеко он не уехал.

Двигаясь по крайней левой полосе, водитель резко вывернул вправо – и на полном ходу влетел в медленно двигавшиеся автомобили. Там была небольшая пробка из-за пешеходного перехода, и Nissan на полном ходу протаранил Mitsubishi Montero, затем по цепной реакции в аварии пострадали еще Toyota Camry, Lada Priora, Toyota Scion XD, "Газель".

В результате ДТП угонщик сильно пострадал. По предварительной версии, у него переломы рук и ног.

Помимо медиков и полиции вызывать пришлось и пожарных. В Mitsubishi Montero Sport находился газовый баллон, который оборвало после мощного удара, и тот упал на проезжую часть.

Из баллона сочился газ. Чтобы автомобили не полыхнули, вызвали пожарных, которые устранили угрозу.

Бригада скорой помощи госпитализировала водителей Nissan и Mitsubishi Montero.

Другие участники этого ДТП утверждали, что от подозреваемого исходил очень стойкий запах алкоголя.

Позже на место ДТП пришел хозяин угнанного автомобиля. Ему показали фотографию предположительного угонщика. Автовладелец его узнал, поскольку видел мужчину бродившим по району.

В ночь на 10 сентября в Алматы в серьезное ДТП попал Hyundai Veloster. Автомобиль на полном ходу врезался в бетонный отбойник, по пути сбив дорожный знак.