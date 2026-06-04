АИ-92 на 37 млрд тенге: в Казахстане раскрыли масштабную схему контрабанды

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в состав группы входили 9 лиц. Для реализации противоправной схемы ими зарегистрированы 12 юридических лиц, использовавшихся для закупа, документального оформления и вывоза нефтепродуктов.

Также с целью легализации происхождения бензина и его вывоза подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО "Қара Май ОйЛ" и ТОО "Petro Bazis".

Формально предприятия оказывали услуги компаундирования – смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем.

Однако фактически их деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки.

В дальнейшем, как отмечено в публикации АФМ за 4 июня 2026 года, оформлялись фиктивные документы, на основании которых бензин декларировался как смесь ароматических углеводородов, растворители либо смеси легких углеводородов.

В результате под видом нефтехимической продукции автомобильный бензин незаконно вывозился в Кыргызстан в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.

Общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тыс. тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызстан". Пресс-служба АФМ РК

Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства. Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) рассказали, как бензин и дизель пытались вывозить тысячами партий из Казахстана.