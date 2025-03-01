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Происшествия

Мужчина нагло оскорбил полицейского в Абайской области

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 08:54 Фото: polisia.kz
В городе Аягозе Абайской области 45-летний местный житель понес наказание за грубое поведение в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает Zakon.kz.

Вечером 28 февраля, находясь в пивном баре возле центрального рынка, мужчина изрядно выпил. Во время проверки сотрудники полиции заметили его в состоянии алкогольного опьянения и доставили в центральную больницу для медицинского освидетельствования.

Вместо того, чтобы спокойно пройти процедуру, он начал выкрикивать в адрес полицейского оскорбления, унижающие его честь и достоинство. На видеозаписи зафиксированы оскорбительные высказывания обвиняемого.

До этого этот гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас же суд признал его виновным по части 1 статьи 378 Уголовного кодекса РК "Оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей или в связи с их исполнением".

В наказание мужчина обязан выплатить штраф в размере 30 МРП (91 890 тенге).

Ранее сообщалось, что в Темиртау возник скандал между коммунальным предприятием и подрядчиком.

Аксинья Титова
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