Бывший полицейский забил мужчину до смерти в ЗКО

В Западно-Казахстанской области бывший сотрудник правоохранительных органов забил мужчину до смерти, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях 18 ноября 2024 года. Сообщалось, что "сотрудник СОБР во время драки убил гражданского".

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО уточнили, что подозреваемый на момент совершения преступления в органах уже не служил.

"Департаментом полиции ЗКО задержан подозреваемый в нанесении мужчине тяжких телесных повреждений в п. Таскала, в результате чего он скончался в медицинском учреждении. Как установлено, инцидент произошел в результате словесного конфликта. Задержанный является бывшим сотрудником полиции, который уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", – сообщили в полиции.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.

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