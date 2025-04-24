Малыш упал глазом на нож и скончался в Петропавловске: почему закрыли дело

В Петропавловске полицейские прекратили расследование уголовного дела по факту смерти трехлетнего малыша, который при падении со стула на кухне напоролся глазом на нож. Причину сегодня, 24 апреля 2025 года назвали в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В ДП региона напомнили, что 19 декабря прошлого года в Управление полиции Петропавловска поступило сообщение о госпитализации трехлетнего мальчика с травмой глаза, полученной, по предварительным данным, в результате несчастного случая на кухне.

"Ребенок скончался в 28 февраля 2025 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". 15 апреля 2025 года досудебное расследование было прекращено ввиду отсутствия состава уголовного правонарушения", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП СКО.

Жуткий несчастный случай – трехлетний ребенок упал глазом на нож – произошел в Петропавловске 19 декабря 2024 года. Мальчика в крайне тяжелом, агональном состоянии с раной в области левой глазницы в 14:05 на скорой помощи привезли в Многопрофильную детскую областную больницу. Как рассказала его мама, при падении со стула на кухне ее сын наткнулся глазом на нож. Когда она вытащила нож из глаза, ребенок начал терять сознание. В больнице ребенка незамедлительно положили в отделение реанимации. Но позднее ребенок скончался, не приходя в сознание.