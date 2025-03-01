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Происшествия

Житель области Абай спас пятилетнюю девочку, оказавшуюся в опасности на дороге

область Абай, полиция, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 16:49 Фото: Департамент полиции области Абай
Житель области Абай заметил маленькую девочку, которая гуляла по дороге без сопровождения взрослых, и отвел ребенка к полицейским, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

"Ситуация могла закончиться трагически, но благодаря внимательности прохожего все обошлось. Это еще раз напоминает нам о важности бдительности и ответственности, особенно когда речь идет о безопасности детей", – отметили правоохранители.

Полицейские незамедлительно приступили к поискам родителей ребенка. В итоге девочку вернули взволнованной матери.

1 марта 2025 года стало известно о смерти трехлетнего мальчика, который упал со стула и проткнул ножом глаз в Петропавловске. Несчастный случай с ребенком произошел еще в декабре 2024 года и врачи более двух месяцев боролись за жизнь малыша. Он скончался в реанимации.

Андрей Дюсупов
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