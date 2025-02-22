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Происшествия

Марихуану в доме хранил житель области Абай

Марихуану в доме хранил житель Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 11:29 Фото: ДП Абайской области
890,05 грамма высушенной марихуаны нашли полицейские у 46-летнего жителя села Канонерка области Абай, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ДП региона, при проведении обыска у мужчины во внутреннем кармане его куртки был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом. В наружном кармане также были найдены россыпи аналогичного вещества.

Фото: ДП Абайской области

Дополнительно при обыске территории домовладения в хозяйственной постройке был найден еще один бумажный сверток с темно-зеленым веществом. В другой постройке – россыпь вещества растительного происхождения. В доме, в погребе под полом, обнаружены две стеклянные банки объемом по 0,5 л, заполненные тем же веществом.

В отношении подозреваемого по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый находится под обязательством о явке.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, в котором утверждается, что в школах неизвестные раздают детям конфеты, содержащие опасный синтетический наркотик. Позже МВД проверило рассылаемые сообщения и заявило о том, что информация не соответствует действительности.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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