Марихуану в доме хранил житель области Абай

890,05 грамма высушенной марихуаны нашли полицейские у 46-летнего жителя села Канонерка области Абай, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ДП региона, при проведении обыска у мужчины во внутреннем кармане его куртки был обнаружен бумажный сверток с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета со специфическим запахом. В наружном кармане также были найдены россыпи аналогичного вещества.

Фото: ДП Абайской области

Дополнительно при обыске территории домовладения в хозяйственной постройке был найден еще один бумажный сверток с темно-зеленым веществом. В другой постройке – россыпь вещества растительного происхождения. В доме, в погребе под полом, обнаружены две стеклянные банки объемом по 0,5 л, заполненные тем же веществом.

В отношении подозреваемого по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый находится под обязательством о явке.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, в котором утверждается, что в школах неизвестные раздают детям конфеты, содержащие опасный синтетический наркотик. Позже МВД проверило рассылаемые сообщения и заявило о том, что информация не соответствует действительности.