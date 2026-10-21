"Откуда столько синяков?!": девочка с аутизмом оказалась на улице Алматы без одежды

В Алматы неравнодушные граждане помогли спасти маленькую девочку с особенностями развития, которая оказалась на улице без одежды и без сопровождения взрослых. Инцидент произошел 21 октября 2026 года в Бостандыкском районе города, сообщает Zakon.kz.

О происшествии в социальных сетях рассказала пользовательница Threads ak_kosmo. По ее словам, она, заметив на улице полностью оголенного ребенка, не прошла мимо и последовала за малышкой, чтобы уберечь ее от опасности.

"Ребенок с аутизмом убежал из дома. Я вызвала полицию, скорую и всеми силами пыталась удержать ее для ее спасения и передачи родителям", – написала она.

По данным очевидцев, которые все снимали на видео, девочка забежала в местный магазин, где набрала себе мороженого. Автор поста сразу же вызвала сотрудников полиции и скорую помощь, оставаясь с ребенком до прибытия экстренных служб.

Когда с девушкой попытались связаться родители, она отказалась передавать им малышку без присутствия правоохранителей.

"Она смело набирает себе мороженое за прилавком, у нее свой маршрут: супермаркет, дальше через дорогу бежит за мороженым, набирает сама и убегает. Я хочу понять, где родители были, когда она сбежала, как так вышло и откуда столько синяков?!" – уточнила в соцсетях автор поста.

В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали инцидент и уточнили детали произошедшего. В ведомстве подтвердили, что сигнал о гуляющем без присмотра ребенке поступил накануне из микрорайона "Орбита".

По информации стражей порядка, особенная девочка в тот день находилась под присмотром бабушки, однако в какой-то момент выбежала из дома и потерялась.

"Неравнодушные прохожие своевременно отреагировали на ситуацию: позаботились о безопасности ребенка и помогли связаться с матерью. Вскоре девочка была передана родителям. С семьей проведена профилактическая беседа, в ходе которой разъяснена необходимость усиленного контроля за безопасностью ребенка с учетом ее индивидуальных особенностей", – рассказали 21 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.

Стражи порядка также выразили искреннюю благодарность алматинцам, которые не остались равнодушными к судьбе ребенка. В полиции подчеркнули, что подобная отзывчивость и гражданская активность имеют ключевое значение, когда речь идет о жизни и здоровье детей.

Ранее в Алматы полицейские прокомментировали шокирующий инцидент с особенным ребенком, который в три часа ночи забежал полностью раздетым в одно из заведений города.