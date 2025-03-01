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Происшествия

Шесть поездов задерживаются из-за аварии на железнодорожном переезде в Атырауской области

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 17:02 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В пресс-службе КТЖ опубликовали список пассажирских поездов, которые задерживаются 1 марта 2025 года из-за аварии на железнодорожном переезде станции Тендык, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о шести составах:

  • № 313 "Атырау – Мангистау";
  • № 314 "Мангистау – Атырау";
  • № 42 "Алматы – Атырау";
  • № 41 "Атырау – Алматы";
  • № 123 "Волгоград – Ташкент";
  • № 691 "Атырау – Актобе".
"Пассажиры могут обратиться за информацией о задержке пассажирских поездов по бесплатному номеру 1433. Добавим, что на железнодорожном переезде станции Тендік, где произошло ДТП с участием грузового автомобиля, ведутся восстановительные работы. В настоящее время для оперативного восстановления движения уже направлен специальный восстановительный поезд", – отметили в КТЖ.

Компенсацию за опоздание пассажирского поезда национального перевозчика можно получить в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" по заявлению пассажира.

В КТЖ напомнили, что при задержке пассажирских поездов более часа в соответствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом РК пассажирам производятся следующие выплаты:

  • отказавшимся от поездки – полный возврат стоимости проезда;
  • при прерывании поездки в пути следования – возврат стоимости проезда за непроследованное расстояние;
  • за опоздание – компенсация в размере 3% за каждый полный час задержки, но не более стоимости проезда.

1 марта текущего года на железнодорожном переезде станции Тендык в Атырауской области по вине водителя грузового автомобиля произошло столкновение с грузовым поездом. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов, пострадали три человека.

Андрей Дюсупов
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