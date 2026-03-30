#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
481.54
553.24
5.93
Происшествия

Жесткое столкновение на железнодорожном переезде близ Алматы: пострадали люди

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 22:15
На железнодорожном переезде по автодороге Алматы – Боралдай – станция Шамалган столкнулись автобус и поезд. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Алматинской области.

По предварительным данным полиции, поезд, следовавший с угольной станции, двигался через переезд. Водитель маршрутного автобуса, не уступив дорогу, допустил столкновение.

В результате ДТП шесть человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

"В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил пенсионерку в Петропавловске.

Елена Беляева
Елена Беляева
