Жесткое столкновение на железнодорожном переезде близ Алматы: пострадали люди
Фото: скриншот видео
На железнодорожном переезде по автодороге Алматы – Боралдай – станция Шамалган столкнулись автобус и поезд. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Алматинской области.
По предварительным данным полиции, поезд, следовавший с угольной станции, двигался через переезд. Водитель маршрутного автобуса, не уступив дорогу, допустил столкновение.
В результате ДТП шесть человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
"В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", – рассказали в полиции.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript