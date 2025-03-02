Девушки подрались в очереди к банкомату в Актобе: дело закончилось судом

В Актюбинской области вынесли приговор 22-летней девушке, которая набросилась на покупательницу, ударила ее по голове и лицу, разбила губу, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Диапазон", инцидент случился около банкоматов в супермаркете, где стояли несколько человек. Одна женщина сделала замечание девушке, чтобы та соблюдала очередь. Последней не понравились ее слова. Она дождалась покупательницу у входа в торговый зал и накинулась на нее.

В итоге дело закончилось в суде, где девушке предъявили обвинение в хулиганстве. Она признала вину, но отметила, что потерпевшая тоже ей причинила ушиб руки.

По словам пострадавшей женщины, поход за покупками закончился для нее болью в голове и остеохондрозом. На лечение она уже потратила больше 200 тысяч тенге. Она требовала, чтобы обвиняемая выплатила ей миллион тенге за моральный вред.

Суд признал 22-летнюю девушку виновной в хулиганстве и приговорил к шести месяцам ограничения свободы. В течение этого срока осужденной запрещено ходить в увеселительные заведения, после работы она должна быть дома. Также ее обязали возместить потерпевшей 800 тысяч за услуги юриста и 100 тысяч тенге за моральный вред.

Ранее в Талдыкоргане задержали 17-летнего юношу. Его подозревают в нападении на 22-летнего горожанина, которого избили и ударили ножом на улице.