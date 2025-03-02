#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Происшествия

Девушки подрались в очереди к банкомату в Актобе: дело закончилось судом

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области вынесли приговор 22-летней девушке, которая набросилась на покупательницу, ударила ее по голове и лицу, разбила губу, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Диапазон", инцидент случился около банкоматов в супермаркете, где стояли несколько человек. Одна женщина сделала замечание девушке, чтобы та соблюдала очередь. Последней не понравились ее слова. Она дождалась покупательницу у входа в торговый зал и накинулась на нее.

В итоге дело закончилось в суде, где девушке предъявили обвинение в хулиганстве. Она признала вину, но отметила, что потерпевшая тоже ей причинила ушиб руки.

По словам пострадавшей женщины, поход за покупками закончился для нее болью в голове и остеохондрозом. На лечение она уже потратила больше 200 тысяч тенге. Она требовала, чтобы обвиняемая выплатила ей миллион тенге за моральный вред.

Суд признал 22-летнюю девушку виновной в хулиганстве и приговорил к шести месяцам ограничения свободы. В течение этого срока осужденной запрещено ходить в увеселительные заведения, после работы она должна быть дома. Также ее обязали возместить потерпевшей 800 тысяч за услуги юриста и 100 тысяч тенге за моральный вред.

Ранее в Талдыкоргане задержали 17-летнего юношу. Его подозревают в нападении на 22-летнего горожанина, которого избили и ударили ножом на улице.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Два автомобиля вылетели с дороги из-за аварии в Костанайской области
Происшествия
11:25, Сегодня
Два автомобиля вылетели с дороги из-за аварии в Костанайской области
33 иностранцев эвакуировали в Актюбинской области после ДТП с автобусом и грузовиком
Происшествия
09:29, Сегодня
33 иностранцев эвакуировали в Актюбинской области после ДТП с автобусом и грузовиком
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: