Спасатели помогли четырем жителям Костанайской области, застрявшим в снежном заносе

В Костанайской области в 10 км от села Карасу на дороге местного значения легковая автомашина оказалась в снежном заносе и не смогла продолжить движение, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно прибыли на технике высокой проходимости "Трэкол" и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.

По информации пресс-службы МЧС РК, в машине находилось четыре человека, никто в медицинской помощи не нуждался.

Ранее сообщалось, что на 850 км автодороги Самара – Шымкент вблизи города Хромтау Актюбинской области три легковые и одна грузовая автомашины с пассажирами застряли в снежном заносе и не смогли продолжить движение.