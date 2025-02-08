Спасатели помогли четырем жителям Костанайской области, застрявшим в снежном заносе
Фото: скриншот видео
В Костанайской области в 10 км от села Карасу на дороге местного значения легковая автомашина оказалась в снежном заносе и не смогла продолжить движение, сообщает Zakon.kz.
Спасатели оперативно прибыли на технике высокой проходимости "Трэкол" и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги.
По информации пресс-службы МЧС РК, в машине находилось четыре человека, никто в медицинской помощи не нуждался.
Ранее сообщалось, что на 850 км автодороги Самара – Шымкент вблизи города Хромтау Актюбинской области три легковые и одна грузовая автомашины с пассажирами застряли в снежном заносе и не смогли продолжить движение.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript