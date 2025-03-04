Семилетней девочке спасли жизнь в Семее

4 марта в Семее в одном из многоквартирных жилых домов, расположенных по улице В. Терешковой, вспыхнул пожар. Прибывшие на место происшествия огнеборцы определили, что дым распространяется из квартиры на втором этаже, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что дверь никто не открывал, но слышался детский плач. Счет шел на секунды, поскольку, если ребенок надышится угарным газом, последствия будут печальными. Не теряя времени на вскрытие железной двери, пожарные устремились к окну.

"Старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части №1 Калитов Болат, забравшись по трехколенной лестнице в окно горящей квартиры, нашел напуганного ребенка и вынес на свежий воздух", – говорится в сообщении.

Находившаяся дома одна без присмотра взрослых семилетняя девочка была передана бригаде службы 103 для дальнейшего оказания ей необходимой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что крупный пожар полыхнул на одном из зерновых складов в Семее.