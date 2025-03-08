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Происшествия

Землетрясение зарегистрировали в Казахстане

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 08:58 Фото: pxhere
8 марта в 08:29 на территории Казахстана зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 48 км от города Зайсан. Речь идет о горной местности в Восточно-Казахстанской области.

Расчетная интенсивность составила: в районе города Зайсан – два балла.

"Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", – говорится в сообщении.

4 марта землетрясение "ударило" по Каспийскому морю.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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