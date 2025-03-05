Очередное землетрясение "ударило" по Каспийскому морю
Фото: primeminister.kz
4 марта сейсмослужба Азербайджана зафиксировала колебания земной коры Каспийского моря на глубине 14 километров, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 04:03 часов по бакинскому времени.
Фото: seismology.az
Координаты: 40.41 N, 51.59 E.
Ранее стало известно, что в Казахстане построят четыре новых водохранилища.
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