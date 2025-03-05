Очередное землетрясение "ударило" по Каспийскому морю

4 марта сейсмослужба Азербайджана зафиксировала колебания земной коры Каспийского моря на глубине 14 километров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 04:03 часов по бакинскому времени.

Фото: seismology.az

Координаты: 40.41 N, 51.59 E.

Ранее стало известно, что в Казахстане построят четыре новых водохранилища.