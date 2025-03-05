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Общество

Очередное землетрясение "ударило" по Каспийскому морю

Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 05:57 Фото: primeminister.kz
4 марта сейсмослужба Азербайджана зафиксировала колебания земной коры Каспийского моря на глубине 14 километров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 04:03 часов по бакинскому времени.

Фото: seismology.az

Координаты: 40.41 N, 51.59 E.

Ранее стало известно, что в Казахстане построят четыре новых водохранилища.

Аксинья Титова
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