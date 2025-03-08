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Происшествия

На нескольких трассах Казахстана возобновили движение транспорта

Дорога зимой, дороги зимой, машины, автомобили, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 14:00 Фото: Zakon.kz
8 марта 2025 года в 13:00 на нескольких дорогах республиканского значения открыли движение для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

Область Абай:

  • автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха" км 615-683, участок границы Жетысуской области – п. Таскескен;
  • автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха" км 558-615 (Ушарал – граница Абайской области);
  • автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км 683-768 (Таскескен – Аягоз);
  • автодорога "Таскескен-Бахты-граница КНР" км 0-75 (Таскескен – Урджар).

Алматинская область:

  • автодорога "Подъезд к турбазе Алма-Тау" км 0-15 (с. Туздыбастау – с. Бескайнар).

Жамбылская область:

  • на участке автодороги "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 534-593 (с. Айши-Биби – граница Туркестанской области);
  • на участке автодороги "Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 159-238 (участок с. Отар-с. Кайнар).

Туркестанская область:

  • на участке автодороги "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 593-620 (граница Жамбылской области – поселок Т. Рыскулова).

Область Жетысу:

  • на участке автодороги "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 124-204 (граница Алматинской области – поселок Кызылтоган).

Ранее сообщалось, что ограничение движения для грузовых и общественных видов транспорта ввели на трассе между Алматинской и Жетысуской областями.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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