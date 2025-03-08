На нескольких трассах Казахстана возобновили движение транспорта
Фото: Zakon.kz
8 марта 2025 года в 13:00 на нескольких дорогах республиканского значения открыли движение для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.
Область Абай:
- автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха" км 615-683, участок границы Жетысуской области – п. Таскескен;
- автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха" км 558-615 (Ушарал – граница Абайской области);
- автодорога "Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ" км 683-768 (Таскескен – Аягоз);
- автодорога "Таскескен-Бахты-граница КНР" км 0-75 (Таскескен – Урджар).
Алматинская область:
- автодорога "Подъезд к турбазе Алма-Тау" км 0-15 (с. Туздыбастау – с. Бескайнар).
Жамбылская область:
- на участке автодороги "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 534-593 (с. Айши-Биби – граница Туркестанской области);
- на участке автодороги "Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 159-238 (участок с. Отар-с. Кайнар).
Туркестанская область:
- на участке автодороги "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" км 593-620 (граница Жамбылской области – поселок Т. Рыскулова).
Область Жетысу:
- на участке автодороги "Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 124-204 (граница Алматинской области – поселок Кызылтоган).
Ранее сообщалось, что ограничение движения для грузовых и общественных видов транспорта ввели на трассе между Алматинской и Жетысуской областями.
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